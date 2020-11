C’était hier que l’ancien président malien, Amadou Toumani Touré, a cassé la pipe. Suite à son décès tragique qui est survenu en Turquie, plusieurs voix se sont levées au rang des personnalités africaines, en Afrique de l’ouest, pour saluer l’illustre disparu. Ainsi, sur le réseau social Facebook, le président nigérien Mamadou Issoufou, a rendu hommage à ATT.

Cellou Dalein Diallo a fait part de sa « profonde tristesse »

« Je salue la mémoire du Président ATT, qui a marqué l’histoire des 30 dernières années au Mali et en Afrique. Que l’âme de cet homme courtois et empathique repose en paix » a-t-il laissé voir. La réaction a été la même chez le rival du président guinéen Alpha Condé, à la récente présidentielle, Cellou Dalein Diallo. Faisant part de sa « profonde tristesse », il a déclaré avoir eu « le privilège de fréquenter, pendant plus de 20 ans, ce grand homme d’une rare simplicité ». L’ancien Premier ministre a par ailleurs présenté ses « condoléances à son épouse Lobbo, à ses enfants ainsi qu’au peuple malien ».

Guillaume Soro triste

En Côte d’Ivoire, le fondateur du parti Générations et peuples solidaires (GPS), Guillaume Soro, exilé en France, n’a pas fait exception à la règle. Sur son compte Twitter, il a exprimé sa tristesse après avoir appris la mort d’Amadou Toumani Touré. « J’apprends avec une immense tristesse le décès de mon kôrô le président Amadou Toumani Touré (nous nous donnions du Dôgô et du Kôrô) » a-t-il indiqué, soulignant qu’il se tient « prêt à prendre part aux cérémonies funéraires ».