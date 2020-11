Il y a quelques heures, le monde du football apprenait le décès brutal et soudain de Diego Maradona, joueur qui avec Pelé ou encore Zinédine Zidane figure au Panthéon des sportifs les plus adulés et respectés de l’histoire du ballon rond. Ce dernier a d’ailleurs eu énormément de mal à cacher son émotion au moment d’évoquer la disparition de la gloire argentine.

Alors que le Real de Madrid vient tout juste de remporter son match de Champion’s League face à l’Inter de Milan par 2 buts à 0, le coach français de Madrid a affirmé que la disparition de Maradona n’était pas que triste pour le football, mais pour le monde entier. Très ému, ce dernier a d’ailleurs éprouvé une certaine difficulté à cacher ses larmes.

Zidane, ému au larmes par la mort de Maradona

Au micro, Zidane se souvient avoir pu échanger quelques mots avec Maradona lorsque ce dernier était encore vivant. « Tout le monde sait ce que je pense de ce joueur unique » a-t-il ajouté, expliquant avoir découvert le talent de Maradona lors de la coupe du monde de 1986, alors qu’il n’avait que 14 ans. Une coupe du monde marquée par le fameux but qu’il a inscrit de la main contre l’Angleterre, en quart de finale.

Trois jours de deuil en Argentine

Zidane conclut son discours en forme d’hommage à Maradona, en expliquant être sincèrement désolé pour sa famille et ses proches. Réaffirmant une nouvelle fois être très triste de cette nouvelle, le coach madrilène n’a pas souhaité s’épancher plus que ça sur l’annonce de cette disparition qui a d’ailleurs suscité une immense émotion en Argentine ou un deuil national de trois jours a été décrété.