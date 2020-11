C’est une triste nouvelle qui s’est abattue sur la planète football. En effet, la légende du football international, Diego Maradona, est morte ce mercredi 25 novembre 2020. La nouvelle de sa disparition a fait le tour de la toile et a suscité des réactions de par le monde entier. Parmi celles-ci, se trouve son rival du Brésil, Pelé, qui a évoqué une « triste nouvelle ».

« Il a marqué la Coupe du monde au Mexique »

Sur son compte Instagram, il a laissé voir : « J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d’autres choses à dire mais pour l’heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j’espère qu’on pourra jouer au foot ensemble au ciel ». Le message a été le même chez l’ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter, qui a parlé de la mort « d’un des tous meilleurs joueurs de football de notre époque. Il a marqué la Coupe du monde au Mexique avec la victoire argentine et la main de Dieu, qu’il vient de retrouver ». En Afrique, l’ancien international sénégalais El Hadj Diouf a également exprimé sa tristesse sur la toile.

« Si je fais partie des 100 meilleurs joueurs du siècle c’est grâce à lui »

Pour lui, « c’est le prophète du football qui est parti », soulignant qu’il s’entendait bien avec l’illustre disparu. Il a ainsi fait comprendre : « il m’estimait beaucoup. Quand il m’a vu jouer, je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone mais, il m’a contacté pour me féliciter et m’encourager. Si je fais partie des 100 meilleurs joueurs du siècle c’est grâce à lui. Il s’est battu pour cela alors qu’il n’est pas un africain. C’est parce qu’il savait reconnaître et apprécier le talent de l’autre ». La star portugaise du football et attaquant à la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, s’est également montré atterré suite à l’annonce de la mort de Maradona.

« Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un éternel génie. L’un des meilleurs de tous les temps. Un magicien hors pair. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, cracker. On ne vous oubliera jamais. » a-t-il écrit sur Twitter, accompagné d’une photo de Maradona et lui.