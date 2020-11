Le décès de l’international sénégalais Pape Bouba Diop à l’âge de 42 ans continue de secouer le pays. Celui qui est considéré comme le héros de la coupe du monde de 2002 avait inscrit le but contre la France est décédé après une longue maladie. D’après la presse nationale, il souffrait de la maladie de Charcot encore appelée la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative.

Deux grandes personnalités du pays ont tenu à lui rendre hommage. C’est le cas de l’artiste international Youssou Ndour qui a posté un message officiel sur son compte facebook : “Quelle Grosse Perte! Repose en Paix, Pape BOUBA DIOP et merci pour les services rendus au Sénégal et à L’Afrique.“. Un ex-collègue, l’autre star du sénégal, El Hadji Diouf lui a également rendu hommage via une interview livrée à RFI.

“Je suis très triste et très touché. C’était plus qu’un coéquipier, c’était un frère. Aujourd’hui, tout le Sénégal est triste. Nous serons toujours reconnaissants pour ce qu’il a fait pour le pays… Il est rentré dans toutes les têtes. C’était un joueur hors-norme, une personne qui partageait, quelqu’un qui avait à cœur de travailler pour son Sénégal natal et son Afrique natale. Je me rappelle de l’entraînement à la veille du match contre l’équipe de France. On se disait que le but pouvait venir de lui. Il était adroit dans la surface. Il était très fort. Bien sûr, c’est très dur de voir quelqu’un que tu aimes, un frère de combat, un ami partir comme ça. Les Sénégalais sont en deuil. Bouba restera gravé dans nos cœurs. C’est une légende.” a affirmé El Hadji Diouf.