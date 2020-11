Le mercredi 25 novembre, le monde du football apprenait avec tristesse la mort de Diego Armando Maradona. Le champion du monde 1986 faussait compagnie à des millions de fans et tournait définitivement le dos au rectangle vert. Dans sa vie tumultueuse, la star argentine a eu plusieurs liaisons dont sont nés cinq enfants légalement reconnus. Il s’agit de Diego Junior (34 ans), Giannina (31 ans), Dalma (33 ans), Jana (24 ans) et Diego Fernando qui n’a que 8 ans. Outre ces cinq héritiers, il y en a trois autres qui ont vu le jour à Cuba selon l’avocat de l’illustre disparu. Celui-ci faisait ces révélations en 2019. Selon lui, les enfants sont nés entre 2000 et 2005.

Il possède aussi une BMW i8 et une Rolls Royce à Dubaï

La bataille pour la succession pourrait s’ouvrir entre ces héritiers. Si on se réfère à la loi argentine, seuls les époux et les descendants ont légitimement le droit de prétendre au partage des biens du disparu. Celui des enfants équivaut aux deux tiers des avoirs de la personne. Diego Armando Maradona possédait plusieurs biens que ses avocats devront évaluer. La star a dans son patrimoine une bague en diamant de 300 mille euros qu’on lui a offert alors qu’il entraînait en 2018 le Dynamo Brest. Il possède aussi une BMW i8 et une Rolls Royce à Dubaï. Deux voitures de luxe donc.

A ces avoirs s’ajoute les cinq maisons et les quatre voitures du célèbre numéro 10 en Argentine. On peut aussi citer ses écoles de football en Chine et ses investissements à Cuba et en Italie. Ses contrats avec une marque de sportswear et Konami pour le jeu PES font également partie du patrimoine de cet immense joueur.