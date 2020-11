Interviewée par le magazine People, Ivana Trump, ancienne épouse du président américain, entre 1977 et 1992, a affirmé que ce dernier a toujours été un mauvais perdant. Une attitude qui l’agace au plus haut point, elle qui espérait voit l’homme politique reconnaître sa défaite plutôt que de s’enliser dans le chaos.

Pour rappel, le président Donald Trump a affirmé vouloir aller en justice, afin de faire en sorte que le scrutin soit annulé ou recompté, dans les États qu’il a perdu a cours de ces présidentielles. Dans les faits, Trump accuse Joe Biden et le clan démocrate, d’avoir fraudé et de lui avoir volé les élections. Ivana Trump elle, souhaite simplement que cela cesse le plus rapidement et que son ex-mari accepte de prendre du recul.

Ivana Trump tacle son mari

Malheureusement, cela ne risque pas d’arriver de sitôt. En effet, à ses yeux, Trump déteste perdre. Or, ce dernier dispose d’énormément d’argent, de maisons ou vivre sa retraite. Une retraite que Trump n’envisage donc pas de prendre, lui qui s’attendait véritablement à remporter cette élection. Selon certaines sources, personne à la Maison-Blanche, ne s’attendait à perdre. Aujourd’hui, tous seraient d’ailleurs bouleversés.

Ivanka Trump, un avenir en politique ?

Soucieuse de la santé de ses enfants, Ivana Trump espère que ces derniers pourront rapidement quitter la Maison Blanche, afin de vivre une vie pleine, normale. Pour beaucoup, Trump pourrait bien retourner se reposer à Palm Beach et gérer ses complexes de golfes. D’autres en revanche, estiment que malgré cet échec, Ivanka Trump pourrait bien se laisser tenter par une carrière en politique.