Selon un rapport, le président américain Donald Trump aurait confié à certains de ses proches, son envie de briguer un nouveau mandat, en 2024. Sa candidature, il pourrait l’annoncer d’ici à la fin de l’année, voire même quelques jours avant le nouvel an. Une preuve qu’il serait prêt à confirmer sa défaite dans les jours à venir ?

Pour le moment, la question ne se pose pas. En effet, Trump continue de mettre des bâtons dans les roues de Joe Biden, le candidat démocrate qui a été élu, affirmant que ce dernier avait volé les élections et qu’il était sûr d’avoir gagné. Mais les recomptes ont débuté et certains tendent à confirmer la tendance, Trump aurait bel et bien perdu.

Trump envisage de se présenter en 2024

Pour autant, celui-ci ne s’avoue pas vaincu et envisage bel et bien de se présenter en 2024. Une annonce plus ou moins confirmée par Mick Mulvaney, son ancien collaborateur, pour qui le président était d’ores et déjà prêt pour 2024. À ses yeux, les membres du Parti républicain viennent de se rendre compte qu’il pourrait être le seul à leur permettre de renouer avec le pouvoir. Lui qui n’aime pas perdre pourrait ainsi prendre sa revanche.

Une candidature annoncée dès décembre ?

Âgé de 74 ans, Donald Trump aura l’âge de Joe Biden aujourd’hui, pour les prochaines élections. Pour rappel, selon la Constitution américaine, un président américain peut briguer deux mandats au maximum, ces derniers n’ayant pas à être successifs. Un horizon qui semble d’ailleurs plaire au principal concerné, qui a d’ores et déjà nommé Ronna McDaniel à la tête du comité national du parti républicain, une décision rare, car en temps normal, les présidents ne se préoccupent pas de ça.