Dans la guerre médiatique et juridique que le président américain Donald Trump a décidé de livrer à son adversaire des rebondissements étaient attendus. Cette fois-ci elles viennent du camp républicain, celui du président Trump. Ce dernier, criant à la fraude et à la corruption du système, semble avoir embarrassé certains membres de son parti. L’un des premiers à réagir est le sénateur républicain Pat Toomey.

Réagissant au micro de la chaîne CBS, il a critiqué la position du président républicain : «Le discours du président hier soir m’a beaucoup dérangé, car il a formulé des allégations très, très graves, sans aucune preuve (…) Je n’ai connaissance d’aucune fraude importante» a-t-il affirmé. Un autre élu a tenu à réagir suite aux récentes affirmations. Will Hurd élu texan s’est exprimé quant à lui sur twitter : «Un président en exercice sapant notre processus politique et remettant en question la légalité de la voix d’innombrables Américains sans preuves est non seulement dangereux et faux, il sape les fondements mêmes sur lesquels cette nation a été construite. Chaque Américain devrait avoir son vote compté.»

D’autres critiques, et de rares soutiens

Un autre, Adam Kinzinger, affirme que Donald Trump devrait cesser de désinformer : «Cela devient complètement fou», poursuit-il. Quant au sénateur républicain Mitt Romney, ancien candidat à la primaire : «Le président est dans son droit quand il demande un recomptage… quand il appelle à une enquête sur des irrégularités présumées là où il y a des preuves… il a tort de dire que l’élection a été truquée, corrompue et volée». Toutefois le locataire de la Maison-Blanche peut compter sur le soutien de quelques personnalités républicaines.

C’est le cas du sénateur Ted Cruz, allié et ancien candidat à la primaire : «Je peux vous dire que le président est en colère et je suis en colère, et les électeurs devraient être en colère». C’est le cas également du sénateur Lindsey Graham, qui lui apporte son soutien total : «Je suis ici ce soir pour soutenir le président Trump comme il m’a soutenu» a affirmé celui qui vient de se faire élire. Hormis ces deux personnalités qui ont affiché publiquement leur soutien au président américain, seuls les fils de ce dernier ont osé critiqué ouvertement le système.