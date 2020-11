L’actuel président américain Donald Trump, n’a pas encore, et n’est pas prêt de digérer si vite son échec face à son challenger démocrate Joe Biden. La multiplication de ses tweets dénonçant les fraudes électorales et les différentes actions lancées en justice, en sont la preuve tangible. Et pour se faire entendre, le milliardaire newyorkais est capable de tout, à en croire sa nièce Mary Trump, qui s’est confiée au quotidien britannique The Guardia.

Même si plusieurs membres de la famille politique et biologique de Trump, l’ont invité à reconnaitre son échec, sa nièce estime au contraire qu’il ne le fera pas. Pour cette dernière, son oncle est capable de tout, juste pour pourrir la vie à son successeur. « Je m’inquiète de ce que Donald va faire pendant ses derniers instants à la tête du pays. Il ira aussi loin qu’il le pourra pour mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle administration, puis il graciera bon nombre de personnes, et signera une rafale de décrets. N’oubliez pas qu’il sera également toujours en charge de la gestion américaine de la pandémie. Il pourrait y avoir un million d’Américains morts d’ici à l’investiture de Joe Biden, » a confié Mary Trump.

“Il va veiller à tout détruire sur son passage”

Confirmant les opinions de plusieurs observateurs, la fille de Fred Trump Jr., qualifiant son oncle de ‘’cruel’’, a indiqué qu’il mettra tout en œuvre pour que la transition entre lui et Joe Biden ne se passe pas dans de bonnes conditions. « Il va veiller à tout détruire sur son passage, entraînant tout ce qu’il peut dans sa chute, j’ai toujours su à quel point il était cruel » a déclaré la quinquagénaire.

Trump en prison

La psychologue clinicienne estime tout de même que Donald Trump lui-même ne sortira pas indemne de cette situation qui risque de le compromettre. Il pourrait se retrouver en prison. « Je pense honnêtement qu’il se voile la face. C’est tellement absurde de croire qu’il va pouvoir mener une campagne depuis la prison » a-t-elle déclaré sur ‘’The Dean Obeidallah Show’’ concernant un possible retour de Trump en 2024.