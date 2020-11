Les sorties de l’actuel Président américain Donald Trump se multiplient depuis la présidentielle dans le pays il y a trois jours. Le pays attend encore l’identité du 46è Président des Etats-Unis qui succèdera au magnat de l’immobilier. Pour l’heure, la situation est très tendue même si le dépouillement se poursuit encore dans certaines régions. Selon les tendances actuelles, le challenger de l’actuel locataire de la Maison-Blanche est en très bonne position.

La vague bleue même si elle était annoncée plus imposante domine pour le moment les tendances. Mais le Président sortant ne voit pas cela d’un bon œil. Depuis la présidentielle, Donald Trump ne manque aucune occasion de dénoncer un vol de l’élection par ses adversaires, les démocrates.

Nous avons gagné

Il y a quelques heures, lors d’une sortie publique, le magnat de l’immobilier a rajouté une couche poussant certains médias à interrompre le direct. Parmi elles, les chaines NBC News, ABC News et MSNBC. «Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection», aurait affirmé le président américain Donald Trump. Il persiste et signe qu’il a gagné et que les sondages se sont trompés «malgré l’interférence, jamais vue dans une élection, des grands médias, du monde des affaires et des géants de la tech»