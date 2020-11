La Deutsche Bank, plus importante banque en Allemagne, veut suspendre sa collaboration avec le président américain Donald Trump. En effet, ce dernier a un encours de crédits vis-à-vis de la banque allemande, évalué à 340 millions de dollars, et concernant trois prêts sur des propriétés, qui prendront fin dans deux ans. Selon les informations d’un média britannique, l’institution financière aurait l’intention de profiter de l’échéance de ces prêts, pour mettre fin à sa collaboration avec le chef de l’Etat américain.

La banque est accusée de blanchir l’argent de Donald Trump

La banque allemande ne veut plus faire affaire avec Donald Trump, à cause de la mauvaise publicité qui découle de leur collaboration. En effet, la Deutsche Bank est accusée de blanchir l’argent du locataire de la Maison Blanche. La sénatrice démocrate, Elizabeth Warren, membre du comité des banques avait d’ailleurs exhorté à mener des investigations sur ces soupçons, tout en réclamant des réponses concernant les relations entre la banque et la famille de Donald Trump. Aussi, avait-elle dernièrement fait part au média, de son intention de continuer à exercer une pression, en faveur de l’ouverture d’une enquête sur la prochaine administration.

Notons que, la collaboration entre la Deutsche Bank et Donald Trump a débuté à la fin des années 1990. S’agissant des prêts effectués par le président, la banque comptait recouvrir ses créances en les cédant sur le marché secondaire. Cependant, cette solution n’a pas été validée. Par ailleurs, ni la banque, ni Donald Trump, n’a réagi à ces informations.