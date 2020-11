Pendant trois jours, le site d’informations « LA NOUVELLE TRIBUNE » a initié une séance de renforcement de capacités à l’intention des journalistes du média. La formation déroulée les 4, 5 et 6 novembre 2020 à Cotonou a porté sur le journalisme d’investigation axées sur les questions liées à la réalisation des droits humains. Le programme est financé par la fondation sous régionale Open Society Initiative for West Africa (OSIWA).

L’objectif de la formation est de contribuer efficacement à l’amélioration de la qualité de l’information aux publics du Bénin et de la sous-région. En raison de la période électorale que se prépare à traverser le Bénin, un accent particulier a été mis sur les droits humains. A cet effet, Ralmeg Gandaho, formateur, juriste et président de l’organisation non gouvernementale “Changement Social Bénin” a rappelé les obligations des Etats en matière de droits humains, les principes et les instruments de protection des droits de l’homme mais aussi la contribution des médias face aux faits qui touchent les droits humains.

Pour le formateur, la démarche d’investigation journalistique en matière de droits humains doit tirer sa source du monitoring précis et sectorisé par le professionnel des médias. Dans ses illustrations, Ralmeg Gandaho a fait savoir que le monitoring des médias pourra permettre au journaliste de repérer, d’identifier et de conclure que des déviances se dénotent des programmes qu’offrent des médias cibles. Il s’agira également à travers le monitoring, de suivre les tendances que pourraient susciter les émissions d’interactivités, les rendez-vous politiques et autres orientations habilement transmises par le biais des médias.

Il ressort des trois jours de formation que les droits humains ont quatre grands principes à savoir le principe l’universalité et l’inaliénabilité, le principe de l’indivisibilité, le principe de l’interdépendance et corrélation et le principe de la non-discrimination et l’égalité. Ralmeg Gandaho a par ailleurs indiqué que les médias ont un rôle déterminant dans la protection des droits humains et ces acteurs doivent éviter le piège de la tolérance conceptuelle.

LNT et la présidentielle de 2021

A l’instar des grands médias du Bénin, « LA NOUVELLE TRIBUNE » (LNT) ne restera pas en marge de la ferveur électorale en ce qui concerne la présidentielle de 2021. Le média entend déployer des professionnels des médias dans toutes les contrées du Bénin pour veiller au respect et à la protection des droits humains en rapport à la formation initiée à l’endroit de ces journalistes. Rien ne sera laissé échapper tant au niveau de la phase préélectorale, la phase électorale et post-électorale.