La nouvelle politique chinoise inquiète jusqu’en France. En effet, l’amiral Pierre Vandier, le nouveau chef d’État-major de la marine nationale française a confirmé que les aspirations conquérantes de Pékin ne laissaient rien présager de bon. Une sortie effectuée à l’occasion d’une visite organisée au Japon.

À ses yeux, le rapport de forces militaires est en train de considérablement évoluer. L’armée chinoise dispose désormais de plateformes navales dont le niveau technique et technologique dépasse désormais celui de l’armée américaine. Aujourd’hui, les cartes sont donc rebattues et le gouffre qui séparait certaines puissances est en train de se refermer extrêmement rapidement.

La France craint l’expansionnisme chinois

Mais à quel point ? Selon la France, les idéaux expansionnistes de la Chine laissent craindre le pire. En effet, Pékin n’hésite pas à se montrer très ferme sur la question des eaux territoriales, et ce, même devant les Nations unies. Afin d’appuyer son propos, l’amiral Vandier rappelle l’incident de 2019, au cours duquel une frégate française a été accusée par le pouvoir chinois d’avoir franchi de manière illégale le détroit de Taïwan.

L’élection américaine peut bousculer la donne

Or, ces espaces maritimes représentent une réelle importance et peuvent être utilisés, conformément au droit international, par tout le monde. Dans ce cas précis, la France ne cherchait d’ailleurs pas à aller à l’affrontement. Certains pays, comme le Japon ou encore l’Australie semblent toutefois craindre le pire et affirment que la situation diplomatique pourrait continuer à aller dans le sens de Pékin, d’ici les années à venir et notamment à cause du départ du pouvoir, du président Trump, qui souhaitait faire barrage à la Chine au profit d’une administration Biden, moins tournée vers le conflit.