L’élection présidentielle américaine s’est terminée et c’est l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui a remporté la victoire. Après son élection, le nouveau président des Etats-Unis a reçu les félicitations venant de plusieurs hommes politiques du monde entier. A l’instar de ces derniers, Barack Obama a salué la victoire de son ancien collaborateur et de la nouvelle vice-présidente, Kamala Harris.

Il fera face aux inégalités du système judiciaire

« Une fois que toutes les voix auront été comptées, le président élu Biden et la vice-présidente élue (Kamala) Harris auront remporté une victoire historique et déterminante » a-t-il laissé voir. Pour Barack Obama, les Américains ont de la chance que « Joe ait ce qu’il faut pour être président et se comporte déjà comme tel. » Il n’a cependant pas manqué de souligner le contexte particulier dans lequel le démocrate a été élu, puisqu’il fera face à plusieurs défis tels que : le climat, la démocratie qui est en péril, les inégalités dans le système judiciaire américain, l’économie du pays et la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus.

« J’invite tous les Américains à lui donner sa chance »

« Je sais qu’il assumera ses fonctions en prenant en compte les intérêts de tous les Américains, qu’ils aient voté pour lui ou pas. Donc j’invite tous les Américains à lui donner sa chance », a ajouté Barack Obama. Il a par ailleurs précisé que les résultats « de la présidentielle de mardi » démontraient que les Etats-Unis étaient très divisés.