Il y a quelques jours, les américains étaient appelés aux urnes pour le choix de leur Président. 48 heures après, les résultats ne sont toujours pas connus. Le candidat démocrate Joe Biden, challenger du Président sortant, Donald Trump, est tout proche de la victoire selon les dernières tendances. Alors que les tendances sont en sa défaveur, le Président Donald Trump crie au “vol” de l’élection. Il a d’ailleurs lancé une offensive judiciaire pour demander le recomptage des voix.

Dans la camp du Président sortant, les attaques contre le parti de l’ancien Président Obama fusent de toute part. Une “conseillère spirituelle” a livré une prière choc pour sa réélection et attaqué frontalement les démocrates. C’est dans ce contexte que l’Iran et la Russie se sont prononcés sur les élections américaines. Le guide iranien s’est moqué des élections américaines. M. Khamenei a tourné en dérision les déclarations successives de Trump et son challenger.

“les citoyens américains méritent que leurs votes soient comptés correctement”

De son côté, la Russie a échangé par la voix de la porte parole de la diplomatie Maria Zakharova. Pour l’officielle russe, “les citoyens américains méritent que leurs votes soient comptés correctement“. Elle est allé plus loin affirmant que l’élection américaine met en exergue les “lacunes évidentes” du système électoral. Cependant, elle croit que le dispositif en place va permettre de déterminer le futur Président des Etats-Unis et ne conduira pas à des émeutes de masse.