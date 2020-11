La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin (CSTB) a organisé, ce lundi 23 novembre 2020 à la Bourse du travail à Cotonou, une conférence publique à l’intention de ses syndiqués. Ceci pour leur expliquer que leur confédération s’engage dans la course pour les élections professionnelles de décembre prochain mais veut que ces élections se tiennent conformément aux textes signés par Patrice Talon et la ministre de la fonction publique Adidjatou Mathys.

«Je vote CSTB avec bulletins et urnes prévus par le décret 2020-450 signé par Patrice Talon et l’arrêté 2020-047/ article 8, signé par Adidjatou Mathys » ou encore «On ne change pas les règles du vote au cours du vote », peut-on lire sur les banderoles déployées pour la circonstance. Pour la CSTB qui lance sa campagne par cette conférence publique, il n’est pas question d’accepter le vote électronique ou l’introduction de la CENA dans le processus électoral comme lors des dernières élections à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB).

Car, dans le cas de la CCIB, le vote électronique et l’introduction de la CENA sont prévus dans les textes. Or, au niveau des élections professionnelles, ce n’est pas le cas. Alors, la CSTB veut «des élections transparentes sur la base de l’arrêté no047/MTFP/DC/SGM/DAF/DGT/SA/051SGG20 du 12 octobre 2020 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité électoral national et des comités électoraux départementaux ».

Exclusion et violation de la confidentialité

Avec le vote électronique, la CSTB parle d’exclusion de fait d’une bonne partie des travailleurs. Car, pour pouvoir participer à ce vote, il faut posséder un téléphone portable et un numéro actif, posséder un téléphone intelligent, androïd ; avoir du crédit et savoir utiliser internet. Et il faut enfin, vivre dans une zone connectée et disposer de la connexion au moment du vote, ce qui est loin d’être évident. Pour cette confédération syndicale, «on assiste donc à une exclusion censitaire, technologique et géographique ».

Elle estime que le vote électronique est une violation de la confidentialité des données personnelles du votant et du vote. Car, la publication d’une liste électorale comportant les numéros de téléphone de chaque personne (ainsi que les informations administratives personnelles) sans son autorisation est une violation de la confidentialité des données personnelles et donc du code du numérique. Et le travailleur dépourvu de téléphone ou de connexion internet ou encore analphabète devra faire recours à un camarade pour lui assurer son vote. Ce qui viole la confidentialité du vote.

La CSTB pense aussi que le système n’a aucune légalité, il est arbitraire et aucun replâtrage ne lui rendra cette légalité. De même, le système est opaque et manque de contrôle. Le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo a envoyé les travailleurs et leurs représentants venus du Mono, du Couffo du Plateau, de l’Ouémé et de Cotonou d’aller auprès de tous les travailleurs pour leur expliquer pourquoi, ils doivent voter cette Confédération et la nécessité de rejeter le vote électronique et l’introduction de la CENA dans le processus.