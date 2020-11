Alors que les relations entre Paris et Ankara sont déjà assez tendues, les autorités françaises ont pris une décision qui ne sera pas de nature à les arranger. En effet, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre, il a été dissout le groupe ultra-nationaliste turc «Les Loups Gris». L’information a été rendue officielle par le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Incitation à la discrimination et à la haine

«Comme le détaille le décret que j’ai présenté, il (le groupe Les loups gris, NDLR) incite à la discrimination et à la haine et est impliqué dans des actions violentes», a expliqué l’autorité ministérielle dans sa publication. A en croire les précisions du premier flic, le document donne les différentes raisons ayant conduit à la dissolution de ce groupe dénommé «Les Loups Gris».

Décris comme un “groupement agressif”

Quelques jours plus tôt, le ministre de l’Intérieur avait présenté devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale le groupement comme été un «groupement de fait particulièrement agressif, pour ne pas dire plus». Les membres de ce groupement seraient impliqués dans les incidents qui ont opposé les communautés turque et arménienne à Décines-Charpieu, près de Lyon. Rappelons que la décision de dissoudre le groupe ultra-nationaliste turc «Les Loups Gris» intervient dans un contexte de mésentente entre les dirigeants turcs et français.