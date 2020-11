La victoire de Joe Biden à la dernière élection présidentielle américaine suscite tant des sentiments d’enthousiasme que de crainte auprès de certains dirigeants. Alors que le président de la République Islamique d’Iran espère une certaine amélioration des relations avec la prochaine équipe de la Maison- Blanche, la Turquie pour sa part se prépare au pire. C’est du moins l’une des choses qu’il convient de retenir de la dernière publication faite par le média américain Bloomberg.

Le récent discours d’Erdogan

Il a mis l’accent sur le discours des autorités turques au lendemain de l’annonce de la victoire du candidat démocrate. Pour le média américain, cela laisse penser que la Turquie se prépare à une nouvelle collaboration avec les Etats-Unis. «Nous ne voyons pas notre coopération récemment approfondie avec la Russie comme une alternative à nos liens profonds avec l’Amérique», avait déclaré le président turc ce dimanche lors d’une session du Forum international sur la sécurité de Halifax.

L’achat des systèmes de défense antimissile de fabrication russe

L’agence Bloomberg est revenue ce mardi sur la relation qui avait lié la Turquie aux Etats-Unis alors que le président élu était Vice-président sous l’administration Obama. Le média américain a également énuméré une série de dossiers qui pourraient constituer des points de désaccord entre Ankara et Washington sous la direction du président démocrate. La Turquie était déjà dans le viseur des autorités américaines pour avoir acheté des systèmes de défense antimissile S-400 de fabrication russe.

Le dossier de la banque d’Etat turque Halkbank

Cette décision de la Turquie ne serait pas conforme avec les armements de l’OTAN et présenteraient des risques pour la sécurité. La sanction contre Ankara n’a donc pas été prononcée à cause de la proximité qu’il y avait entre Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Les accusations de fraude et de blanchiment d’argent aux États-Unis qui pèsent contre la banque d’État turque Halkbank pourraient également refaire surface avec l’avènement de la victoire de Joe Biden.

Le conflit dans la Méditerranée avec la Grèce et Chypre

Le procureur en charge de l’affaire avait dû déposer le tablier suite à une rencontre avec Donald Trump. Le dossier des Kurdes syriens, les revendications maritimes de la Turquie dans l’est de la Méditerranée et son différend en cours avec la Grèce et Chypre sont autant de choses qui rendront peut-être difficile la collaboration de la Turquie avec la nouvelle équipe dirigeante américaine.