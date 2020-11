Le dossier de financement illégal de la campagne de 2007 de l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a connu un revirement. En effet, le principal témoin dans cette affaire, Ziad Takieddine, a retiré toutes les accusations qu’il avait portées contre l’ex-chef de l’Etat, hier mercredi 11 novembre 2020. Dans une vidéo relayée par les médias français BFMTV et Paris Macth, l’homme d’affaires a fait savoir que ses propos avaient été déformés par la justice.

Aucune trace de paiement d’une somme n’a été trouvée

« Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j’ai dits. Il n’y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sar­kozy » a-t-il laissé entendre. Ces propos ont suscité des réactions dans le rang des avocats de Nicolas Sarkozy. L’un d’entre qui a, pour l’instant, gardé l’anonymat a indiqué qu’aucune trace de paiement d’une somme n’a été trouvée dans cette affaire. Il a par ailleurs rappelé que : « On peut mettre en examen sur des soupçons mais pour renvoyer quelqu’un en procès il faut cependant des preuves tangibles. Or, il n’y en a jamais eu la moindre dans ce dossier ».

Sarkozy veut enclencher une procédure judiciaire

Suite aux propos de l’homme d’affaires franco-libanais, le principal accusé dans le dossier, a fait part de sa satisfaction, estimant que « la vérité éclate à nouveau ». Aussi, a-t-il l’intention d’enclencher une procédure judiciaire contre Ziad Takieddine, pour ces accusations qui ont porté atteinte à sa réputation depuis 2012. « Le principal accusateur reconnaît ses mensonges. Jamais il ne m’a remis d’argent, jamais il n’y a eu de financement illégal de ma campagne de 2007 » a-t-il déclaré, ajoutant vouloir demander par l’intermédiaire de son avocat, une « démise en examen ».