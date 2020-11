Dimanche soir, du côté de Saint-Ouen, dans le 93, un individu a été agressé par deux hommes. Ces derniers auraient tenté de lui subtiliser son téléphone portable. Pour autant, la victime a décidé de tout faire afin de réagir et ne s’est pas laissé impressionner. Malheureusement, la situation a vite viré au drame.

En effet, alors qu’il tenait prise, l’un des agresseurs a décidé de s’en prendre à la victime avant de la poignarder à diverses reprises, notamment au niveau du thorax ainsi qu’au niveau des mains. Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement parvenues à se rendre sur les lieux du drame, retrouvant même l’un des deux agresseurs. Ce dernier disposait d’un couteau sur lui. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le second agresseur lui, a disparu.

Violente agression et apologie du terrorisme

Au moment de l’interpellation, l’individu arrêté s’est rebellé et n’a pas hésité à hurler « Allah Akbar » au moment du transport entre les lieux de son arrestation et le commissariat. Une enquête a été ouverte par le commissariat de la ville, pour tentative d’homicide aggravée, apologie du terrorisme et vol. En effet, la victime a été rapidement prise en charge par les autorités sanitaires. Pour autant, sa situation laissait craindre le pire. Transporté à l’hôpital, son pronostic vital était engagé. Il a été opéré avec succès dans la nuit et ses jours ne seraient plus en danger.

Situation tendue à Paris

Une situation qui tend un peu plus les autorités. Dans un complexe difficile, marqué par la grogne social liée à la crise du covid-19, la situation sanitaire, économique et enfin, la menace terroriste constante, de nombreuses questions se posent quand à la posture adopter même si la police continue de mener son travail.