La proposition de loi sur la « sécurité globale » initiée par les députés français Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, tous deux membres de La République En Marche, ne fait pas cas du floutage du visage des policiers quand ils sont filmés. « Depuis quelques jours, on nous gave de ce mot matin et soir ! Je le répète parce que des journalistes nous écoutent : cet article n’impose pas un floutage » déclarait M Fauvergne la semaine écoulée à l’Assemblée nationale. Cependant, le ministre de l’intérieur veut que l’article 24 de cette proposition de loi intègre cette question du floutage.

Gérard Darmanin l’avait promis aux responsables syndicales de la police. « Si vous voulez diffuser sur Internet de façon sauvage, pardon de le dire comme ça, vous devrez faire flouter les visages des policiers et des gendarmes » a déclaré le locataire de la Place Beauvau, ce vendredi 13 novembre sur les antennes de France Info. Avant toute diffusion sur Internet, il faudra flouter les visages des policiers et des gendarmes, a martelé Gérard Darmanin. Il reconnait cependant que le floutage n’est pas dans la proposition de loi sur la « sécurité globale », attendu à l’Assemblée nationale le mardi prochain.

“On aura des débats à l’Assemblée et au Sénat, on aura l’occasion d’améliorer le texte s’il le faut “

« Je sais qu’il n’y a pas la question du floutage dans le texte de loi, tel que présenté par la proposition de loi (…), donc on aura cette discussion…On aura des débats à l’Assemblée et au Sénat, on aura l’occasion d’améliorer le texte s’il le faut » a assuré le premier flic de France qui semble être sur la même longueur d’onde que le chef de la diplomatie française. Reçu vendredi sur BFMTV, Jean Yves le Drian a en effet souhaité que l’Assemblée nationale débatte « sereinement » de la question du « floutage ».