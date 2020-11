Les médias français ont rapporté une scène assez dramatique qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la base aérienne de Nancy-Ochey. En effet, un véhicule avec deux sous-officiers à l’intérieur a fini sa course dans le réservoir incendie de l’aérodrome. Le conducteur du véhicule, un jeune âgé de 21 ans n’a pas survécu à l’accident et est décédé malgré la promptitude des secours militaires avec l’appui des pompiers de Toul et de Nancy.

Le passager, tiré d’affaires

Le passager quant à lui, a pu être tiré d’affaires mais souffre de graves fractures. Son pronostic vital ne serait tout de même pas engagé. Il a subi une intervention au CHU de Nancy. Selon les précisions apportées par les médias, la victime venait à peine de commencer sa carrière au sein de l’armée quand le drame est survenu.

Les circonstances de l’accident non encore élucidées

Pour l’heure, personne ne sait pourquoi les deux sous-officiers ont embarqué dans le véhicule en dehors de leur horaire de service et circulaient sur l’aérodrome. Les circonstances ayant également conduit le véhicule dans le grand puit ne sont pas encore connues. « Il y avait beaucoup de brouillard, mais c’est clair que déterminer le pourquoi de cet accident est l’un des points centraux de l’enquête », a confié le colonel Richard au quotidien L’Est Républicain.