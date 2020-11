Depuis un moment, l’on assiste à une escalade des violences à l’endroit des forces de l’ordre en France. Dans la soirée de ce samedi 14 novembre 2020, des embuscades ont été tendues aux policiers. Aux environs de 19h, dans le quartier du Petit Bard à Montpellier, des habitants avaient fait appel aux policiers et aux pompiers après avoir entendu des bruits de détonations. Une fois sur place, la cellule mobile d’intervention chimique des pompiers a découvert des bouteilles en plastique contenant un mélange chimique de l’acide chlorhydrique et de l’aluminium.

Les recherches ont permis, en effet, aux forces de l’ordre de mettre la main sur du matériel, notamment des rouleaux d’aluminium, destiné à la préparation des bombes artisanales. Au cours de l’opération, les gendarmes qui gardaient le périmètre de sécurité, ont essuyé des jets de pétards. Le dispositif selon le syndicat Alliance Police Nationale du département, était destiné à prendre les fonctionnaires en embuscades.

« C’est une véritable embuscade que des individus ont essayé de tendre aux policiers. En effet, des caddies remplis de barres de bois et de roues de voiture ont été préparés, ainsi que du matériel pour confectionner des bombes à base d’acide trouvées sur les lieux », a confié Rémy Alonso à Métropolitain.

“Un climat de plus en plus tendu et dangereux”

Dénonçant « un climat de plus en plus tendu et dangereux » pour les policiers, le Syndicat a indiqué que le seul but de ces manœuvres est de porter atteinte à l’intégrité physique des fonctionnaires. « Des bouteilles avec un mélange d’acide et d’aluminium sont lancées dans leur direction dans le seul but de faire des blessés. Certaines, heureusement mal confectionnées, n’explosent pas et les sapeurs-pompiers sont appelés, afin de les neutraliser avec l’équipement adapté », a-t-il ajouté.