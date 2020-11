En plein confinement, la discipline, et le respect des règles ne semble pas partagé par tous les français. Certains disent en avoir marre, mais la situation sanitaire dans le pays pose un gros problème quant à un éventuel retour rapide aux habitudes d’avant. À Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne, une fête gigantesque non autorisée a tourné en bagarre, des policiers ont même été agressés.

Tout est parti du signalement d’un regroupement non autorisé à la police. À leur arrivée, ils ont découvert une fête géante organisée dans un pavillon de Joinville-le-Pont. Une pièce de cette maison plongée dans le noir abritait entre 300 et 400 fêtards ignorant copieusement les règles de distanciation sociale, la plupart sans masques. Le comble, une bagarre entre des dizaines et des dizaines de fêtards avait éclaté en plein milieu de la grande salle.

Tirs de grenades de désencerclement, un positif au coronavirus

Tentant de séparer les belligérants, les policiers ont été pris à partie, recevant des jets de bouteilles et d’appareils à chicha. Battant en retraite pour éviter d’être tabassés, les policiers ont été appuyés ensuite par une dizaine de leurs collègues. Mais cela n’a pas suffit à arrêter la pagaille en place dans le pavillon. Pour disperser la foule et éviter un lynchage, les policiers ont dû faire usage de grenades de désencerclement.

Ce qui a réussi à faire fuir les fêtards. Les agresseurs des policiers ont réussi à s’enfuir. Dans les différentes pièces de la maison, il y avait un désordre inimaginable d’après des sources policières : Préservatifs usagés, bouteilles cassées, mégots de cigarettes, tout y était. Pour couronner le tout, la police affirme qu’un des participants arrêtés était positif au coronavirus. Les autorités appellent les personnes présentes à un dépistage.