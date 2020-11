Ce lundi 09 novembre 2020, la devanture du lycée Mireille-Grenet de Compiègne a été le théâtre d’actes de vandalisme orchestrés par les jeunes casseurs et des pensionnaires de ce lieu du savoir. Ils s’en sont même pris aux sapeurs-pompiers venus éteindre le feu qu’ils ont mis aux poubelles et le début d’incendie constaté au niveau des grilles du lycée. En effet, les soldats du feu ont essuyé des tirs de mortiers d’artifice et des jets de projectiles. L’un d’eux a été légèrement blessé. Les violences ont éclaté vers 07h15, heure locale.

L’arrivée de la police n’a rien arrangé. Les jeunes vandales ont encerclé la voiture des agents qui n’ont pas eu d’autre choix que de l’abandonner afin d’appeler du renfort. Des projectiles ont ensuite été tirés sur la voiture, son capot soulevé et ses vitres cassées. Les jeunes émeutiers ont même essayé de renverser le véhicule sans succès. Avec l’arrivée des renforts, la police a procédé à quatre arrestations. « Il y a eu des tirs de flash-balls. Pendant ce temps-là, ça brûlait de partout…J’ai reconnu des élèves, mais il y avait aussi des casseurs venus de l’extérieur de l’établissement. C’est sûr » a déclaré une jeune lycéenne.

“Un protocole sanitaire trop sévère”

La police a aussi mis la main sur des boucliers de maintien de l’ordre, des casques et d’autres matériels subtilisés par les émeutiers dans la voiture des forces de l’ordre. Pour l’instant, plusieurs lycéens s’interrogent encore sur la cause de ce déchaînement de violence qui a conduit à l’érection des barricades et à la mise à feu des conteneurs poubelles. Certains pointent cependant du doigt un protocole sanitaire trop sévère.