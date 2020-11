La ville de Sainte-Pazanne en Loire Atlantique a été le théâtre d’un accident de circulation impliquant une voiture volée le 08 novembre dernier. Le conducteur a aussitôt pris la poudre d’escampette après sa soustraction du véhicule qui a pris feu. Il n’ira cependant pas bien loin puisque qu’une patrouille va le stopper net 20 minutes plus tard. L’homme refusera de monter dans le véhicule de la gendarmerie sans le moindre signe de violence. C’est après qu’il s’en est pris à un gendarme, le frappant au visage.

Il a craché au visage d’un des agents

L’individu va ensuite administrer des coups de poing et de pied à sa première victime et à un autre de ses collègues. Assez suffisant pour que ces agents des forces de l’ordre bénéficient de certificats d’incapacité temporaire de travail de 3 et de 5 jours. L’homme violent a finalement été immobilisé par les gendarmes mais il ne s’est pas calmé pour autant, glissant dans une violence verbale. Le forcené a notamment dit qu’il était porteur du nouveau coronavirus et du VIH Sida, crachant au passage sur le visage d’un des agents.

Il sera présenté au juge le mois prochain et devra répondre des faits d’outrage, de vol de véhicule, de défaut de permis, de refus de se soumettre aux vérifications et vol. En effet, selon l’enquête de la gendarmerie, l’individu était tout simplement un voleur. Il avait subtilisé le véhicule impliqué dans l’accident de circulation. C’était par ailleurs une vieille connaissance de la justice française.