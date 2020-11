La France peut-elle toujours se targuer d’être le pays des droits de l’homme? Ou les droits sont-ils désormais réservés à une partie de la population? Comble de l’ironie, il y a quelques décennies les violences ciblaient les étrangers, désormais, elle cible aussi les nationaux, visiblement de toutes les races.

Depuis quelques années, les affaires de violences policières s’enchaînent : de l’affaire Théo en passant par l’affaire Adama Traoré, sans oublier les gilets jaunes qui ont perdu soit un oeil, soit une main etc, on ne compte plus les dénonciations. Mais avec l’affaire Michel Zecler, la version policière ne tient tout d’un coup plus du tout. Les images diffusées accablent totalement la police. Des mensonges de ces derniers ont même été révélés.

Des policiers racistes en plus grand nombre et protégés?

La thèse selon laquelle les violences policières sont un épiphénomène dans les comportements racistes en France pourrait ne plus tenir. Le pays dit des droits de l’homme se retrouve face au manque de droits de ses minorités dites visibles. Ne pas reconnaître cela relève soit de la malhonnêteté, soit du pur racisme même. Les manifestations ont repris de plus belle ce samedi avec des recors de manifestatns dans les rues. Malgré les dénonciations, de nouvelles violences policières ont été dénombrées, et des manifestants s’en sont également pris aux policiers. Une situation intenable qui pourrait être réglée par le gouvernement français.

Pour rappel, les manifestants réclament le retrait de l’article 24 de la loi sur la sécurité globale. Le gouvernement français gagnerait à écouter leurs doléances si tant est que le pays veut regagner son statut du pays des droits de l’homme et éviter ce que certains craignent : la généralisation des violences et la crispation des deux camps rivaux (extrême-droite et antifascistes).