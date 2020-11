En France, plusieurs ministres auraient fait objet de menace de mort sur les réseaux sociaux. Des appels à la décapitation auraient également été lancés contre certains d’entre eux toujours par le canal des médias sociaux. L’information a en effet été relayée par les médias français RMC et BFM TV dans un contexte où la caricature du prophète Mahomet et les déclarations du président français suite au meurtre de Samuel Paty continuent de faire couler beaucoup d’encres et de salives.

Des messages publiés dans plusieurs langues au quotidiens

A en croire les précisions qui ont été apportées sur cette situation, les messages seraient chaque jour publiés sur Instagram en arabe, en anglais et en français. Ces messages sont pour la plupart des appels à la décapitation et aux meurtres. Il est également de plus en plus remarqué des commentaires sur des tweets de ministres faisant l’apologie du terrorisme. Les auteurs de ces publications ne sont toutefois pas identifiés.

Une situation prise au sérieux par les autorités

Les autorités françaises quant à elles prennent très au sérieux ces différentes menaces. L’assassinat le 16 octobre dernier du professeur d’Histoire est parti de ces appels qui ont été lancés sur les réseaux sociaux. Samuel Paty avait montré à ses élèves en classe, une caricature du prophète Mahomet avant d’être décapité par un jeune homme. Suite à cette situation, le gouvernement avait pris l’engagement de renforcer son projet de loi contre le séparatisme, et d’intensifier notamment la surveillance sur les réseaux sociaux.