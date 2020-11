Un Afghan âgé de 19 ans a été arrêté par les forces de l’ordre, pour avoir agressé à l’arme blanche quatre lycéennes. L’accusé agressait en effet, ses victimes près du lycée Jean-Lurçat, dans le département des Bouches-du-Rhône, en France. Selon les informations du média français, La Provence, les faits commis par l’accusé ont tous eu lieu durant une semaine.

La quatrième victime a résisté

Le vendredi 06 novembre dernier, deux lycéennes âgées de 16 ans avaient été agressées et ont été forcées par un homme cagoulé à donner leurs téléphones. La troisième agression a eu lieu le lundi 9 novembre dernier. Cependant, la quatrième agression a été un peu plus compliquée pour l’agresseur. En effet, la quatrième victime a réussi à garder son portable, même si elle a quand même reçu des coups. Les autorités ont par la suite été informées de ces agressions, et des investigations ont eu lieu. Au cours de celles-ci, les éléments de la Brigade de sûreté urbaine (BSU) ont fait le lien entre un suspect et ces quatre faits.

Placé en garde à vue, l’individu a été vite reconnu par les victimes au cours du « tapissage ». L’accusé rejette tous les faits qui lui sont reprochés, et parle d’un sosie qui est la base de ces agressions. Ces propos n’ayant visiblement pas convaincu la justice, il a été placé en détention provisoire le vendredi dernier, en attendant son jugement le 11 décembre prochain.