Vers 18h30, mercredi dernier, une opération de police a débuté dans le 9e arrondissement de Paris, rue de Londres. En effet, quelques minutes auparavant, un appel anonyme a été passé, évoquant une possible prise d’otages. Très vite, les forces de l’ordre se sont ainsi mises en ordre de marche.

Un appel qui a été pris au sérieux par les autorités, le contexte actuel en France ne laissant que peu de place au doute. En effet, la menace terroriste est constante, rendant le quotidien assez stressant. La moindre menace est donc prise très au sérieux d’autant que plusieurs attaques ont été menées un peu partout sur le territoire. Un homme a ainsi appelé les autorités, affirmant être un otage, capturé sur son lieu de travail. Selon ses dires, une trentaine d’autres personnes se trouveraient à ses côtés. Tous seraient retenus par des hommes lourdement armés et cagoulés, afin que ne puissent être reconnus leurs visages.

Un appel frauduleux, une soixantaine de policiers déployés

L’individu précise alors qu’il travaille rue de Londres, dans un bâtiment grand d’une dizaine d’étages. Sur place, sont envoyés les hommes de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la préfecture de police, et de la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) ainsi que des escouades de la brigade anticriminalité (BAC). En tout et pour tout, ce sont près d’une soixantaine de personnes qui sont dépêchés.

Une prise d’otages qui n’a jamais eu lieu

Le numéro d’appel a été tracé, renvoyant vers une station de radio locale. Sur place, aucun suspect n’a été interpellé. Selon les forces de l’ordre, l’individu en question aurait fait exprès de détourner son numéro et de faire apparaître un numéro renvoyant vers une autre adresse, une autre identité. Ce phénomène, appelé le « Swating », est en plein boom.