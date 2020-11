La Covid-19 donne des idées au directeur du quotidien français l’Express Christophe Barbier. Alors qu’il s’exprimait sur BFM TV, l’éditorialiste a suggéré qu’on déplace Noël du 25 décembre au 25 mars. Cela permettrait d’éviter une explosion des cas de Covid-19 dans l’hexagone. Mais si les gouvernants donnent des « permissions » aux Français pour la Noël, ou assouplissent le confinement pour la Nativité, il y aura selon lui, un pic de contamination, dans les trois semaines qui vont suivre. « Une permission pour Noël, trois semaines après vous avec un pic. S’il y a permission, c’est un pic. Ce qu’on peut faire, c’est avoir une volonté collective et poétique de repousser Noël et de dire Noël ça sera le 25 mars 2021. Et là on aura une grande fête » a proposé l’éditorialiste de l’Express.

Inutile de rappeler que la Nativité se fête traditionnellement le 25 décembre et que quelques semaines avant, les marchés de Noël s’animent. Bruno Le Maire, le ministre français de l’économie a souhaité que les commerces rouvrent leurs portes avant la Nativité. Christophe Barbier se pose beaucoup de questions à propos de cette réouverture probable des commerces qu’il espère pour mi-décembre. L’homme se demande s’il s’agira d’une réouverture normale, où tout le monde peut aller faire ses courses dans les petits commerces en prévision de Noël ? Dans le cas échéant, quelle durée donne-t-on à ces commerçants ? s’interroge t-il.

« Qu’est-ce qu’on prévoit comme ouverture pour que chacun puisse sauver son chiffre d’affaire ? » se demande encore le directeur de l’Express. Notons que Bruno Le Maire est favorable à une « extension des amplitudes horaires » jusqu’à Noël. Une fête que M Barbier propose de repousser comme la date d’une joute électorale. « On repousse les élections, repoussons les festivités ». Il faisait allusion au report des municipales françaises de mars à juin 2020.