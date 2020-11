Une mère serait responsable de la mort de ses deux jumeaux âgés de 13 ans. Les faits se sont déroulés dans la matinée de ce samedi 14 novembre 2020, dans une maison se trouvant dans la rue Jacques-Prévert, à Poulainville dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France. Selon les informations du média français, le Courrier Picard, la mère avait obligé ses enfants à prendre des médicaments.

La mère avait alerté un voisin

Parmi les victimes de l’incident, se trouve le frère aîné des deux victimes. Celui-ci âgé de 15 ans, a également été empoisonné et se trouve actuellement à l’hôpital. Aucune information concernant son état de santé, n’est pour le moment connu. Après que les décès des deux enfants aient eu lieu, la mère était allé chez l’un de ses voisins pour lui fait part de la situation. Mais quand celui-ci s’est rendu sur les lieux, il a vu les corps inanimés des enfants. C’est suite à cela qu’il a contacté les secours.

Toujours selon le média, les jumeaux étaient dans une chambre distincte de celle de leur frère aîné. Notons que la mère a également été conduite à l’hôpital. Le père, qui ne vit plus avec cette dernière et leurs enfants, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. En outre, une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes de ces décès.