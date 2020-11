François Hollande est-il un homme infidèle ? La question se pose depuis que le Magazine Voici a publié des informations faisant état d’une relation entre l’ancien président français et Juliette Gernez, une danseuse d’opéra. Du côté de l’ex patron de l’Elysée et de sa femme Julie Gayet, on a très peu goûté ce que rapporte le média people. Ils traitent ces informations de « tissu d’insinuations malveillantes et attentatoires au respect des personnes ». Selon l’entourage du couple, François et Julie ne comptent pas s’en arrêter là.

“Un selfie pour montrer que tout va bien”

Ils pensent poursuivre en justice le magazine Voici. Pour montrer qu’elle et l’ancien président français sont plus unis que jamais, la comédienne a publié sur son compte Instagram un selfie des deux dans la nuit du jeudi à vendredi. L’autoportrait numérique était accompagné d’un cœur rouge en guise de légende. Notons que l’ex dirigeant socialiste et sa compagne ne s’exposent pas en public n’importe comment. Ils sont très discrets sur leur vie de couple depuis qu’ils sont ensemble. Le récent selfie est l’un des rares du couple depuis que le bail de François Hollande a pris fin à l’Elysée.

« Notre discrétion n’est pas synonyme de problème de couple. Tout va bien, mais vous n’en saurez pas plus » disait-elle en juin 2020, au magazine Madame Figaro. Pour la comédienne il faut rester vigilant et laisser la porte fermée sur sa vie privée. Une ligne de conduite qu’elle partage avec son compagnon et sur laquelle elle ne compte pas transiger. Visiblement, l’information sur la supposée liaison entre François Hollande et la danseuse de 33 ans n’ébranle en rien le couple.