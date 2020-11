L’acteur américain Jason Momoa, interprète du rôle de « Khal Drogo » dans la saga à succès, Game of thrones, a traversé d’énormes difficultés financières après sa participation dans la série. Il a fait cette confidence au cours d’une interview accordée au magazine américain In Style. Jason Momoa a donc fait savoir qu’après avoir joué dans la série (jusqu’à la fin de la première saison), il croulait sous le poids des dettes, au point de ne plus être en mesure de nourrir sa famille.

« On était affamés »

Lors de l’interview, Jason Momoa a indiqué que cette période était particulièrement difficile à vivre. « C’est très dur lorsque vous avez des bébés et que vous êtes totalement endetté » a-t-il fait savoir, tout en ajoutant : « Je veux dire, après Game of Thrones, on était affamés ». D’après l’acteur, cette période était un grand défi pour toute sa famille. Aujourd’hui, ces moments sont loin derrière lui, puisqu’en 2014 sa situation financière s’est améliorée. Au cours de cette année-là, il a incarné le rôle d’Aquaman, en tant que héro de l’univers DC.

Deux années après, il a fait ses premiers pas dans ce rôle, dans le film «Batman v Superman: Dawn of Justice». Par la suite en 2018, il a obtenu son propre film Aquaman. Notons que Jason Momoa a deux enfants, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha et Lola Iolani, avec l’actrice Lisa Bonet.