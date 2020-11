Les clashs à répétition qui animent le quotidien des rappeurs pourraient-ils en pousser certains à devoir s’armer afin de se défendre ? Rohff, Booba, Gims, Kaaris, La Fouine, de nombreux artistes s’adressent des piques à longueur de journée sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram.

Dans une vidéo qu’il a récemment publié sur ses réseaux, Gims s’est filmé en train de ranger ses derniers achats, directement dans le coffre de sa voiture. Afin de pouvoir tout ranger sans que rien ne dépasse, l’artiste bouge un peu tout ce qui se trouve dans l’habitacle et sort un fusil à lunette, qu’il prendra soin de bien ranger plus tard.

Gims sort un fusil de sa voiture

La vidéo sera ensuite publiée et accompagnée de la légende suivante, “Si tu me cherches, ana fi dar”, qui signifie : “si tu me cherches, je suis chez moi”. Se pose ainsi une question. S’agissait-il d’une arme factice ou d’une arme bien réelle ? Pour le moment, difficile de savoir. Même ses fans se sont posés la question et beaucoup ont été choqué par ces quelques images.