A 21 ans, Kylian Mbappé, le footballeur international français qui évolue au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain est inscrit sur la liste des différents prétendants au trophée de « joueur du siècle ». Il est le plus jeune joueur qui soit inscrit sur la liste des personnalités du football. Comme concurrent direct, l’attaquant du Paris Saint Germain, affrontera Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Zinedine Zidane qui sont également nommés pour la distinction.

Beaucoup d’anciens joueurs nominés

Il s’agit des meilleurs joueurs qui se sont fait remarquer au cours de la période allant de 2001 à 2020. Comme critères allant en sa faveur, il y a tant son statut d’attaquant vedette du Paris Saint Germain et de l’équipe de France que son image et son potentiel. Sur la liste des nominés, on peut également identifier plusieurs anciens joueurs tels que David Beckham, Iker Casillas, Fabio Cannavaro, Xavi ou encore Ronaldinho.

Diego Armando Maradona tenant du titre

Ce trophée est décerné par les Globe Soccer Awards. Il s’agit en effet de la deuxième édition de ce prix. La première édition qui compte pour le 20ème siècle a été délivrée en décembre 2012. L’Argentin Diego Armando Maradona avait désigné en cette période comme étant le « joueur du siècle ».