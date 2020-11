L’intensité des violences dans le Haut-Karabakh a amené les présidents français, Emmanuel Macron, et russe, Vladimir Poutine, à s’entretenir sur cette question. Selon les informations de la présidence russe, les deux chefs d’Etat ont eu un entretien téléphonique, ce samedi 7 novembre 2020, portant sur ce conflit qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan. Par ailleurs, ils ont exprimé leur profonde inquiétude concernant l’intervention de la Lybie et de la Turquie, dans le conflit.

Les deux présidents « ont convenu de la nécessité de mettre fin aux combats »

Toujours d’après le Kremlin, Vladimir Poutine a exposé à son homologue français, les moyens pris par son pays pour trouver une solution à la crise dans le Haut-Karabakh. Aussi, a-t-il fait part de sa volonté de trouver une issue à la situation en essayant de calmer les tensions, en passant par la voie du dialogue. L’information a également été confirmée par l’Elysée. Dans un communiqué, la présidence française a fait savoir que les deux présidents « ont convenu de la nécessité de mettre fin aux combats, afin de permettre le retour à des négociations sur une base réaliste, l’objectif principal devant être d’assurer le maintien des populations arméniennes sur cette terre et la fin des souffrances pour les populations civiles ».

Les violences en septembre dernier

Notons qu’avec les Etats-Unis, la Russie et la France sont toutes deux co-présidentes, du groupe de Minsk chargé par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ayant pour mission d’assurer la médiation dans le conflit du Haut-Karabakh. Pour mémoire, les violences qui ont repris de plus belle depuis la fin du mois de septembre dernier, ont tué plusieurs centaines de personnes.