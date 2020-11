Durant son mandat, Donald Trump a mené une guerre commerciale à la Chine. Les entreprises de l’empire du milieu comme Huawei en ont fait les frais. Le Royaume Uni, allié connu des Etats-Unis a décidé d’exclure le géant chinois de son réseau 5G en juillet 2020. Il disait craindre pour sa sécurité. Huawei avait dénoncé dans le temps une décision politique prise sous la pression des Etats-Unis. Depuis la présidentielle du 03 novembre, Donald Trump a vu ses espoirs de rempiler s’envoler.

Le géant chinois des télécommunications espère que la défaite du milliardaire républicain, changera les choses. Le vice-président de Huawei tente de convaincre Londres afin qu’il reconsidère sa décision. Le premier ministre britannique devrait rencontrer très prochainement un groupe de députés conservateurs qui soutiennent son programme et milite pour sa concrétisation. Une expulsion de Huawei va « avoir un impact économique énorme sur le Royaume Uni. Le Royaume-Uni souhaite voir un équilibre des investissements entre Londres, le sud-est, les Midlands et le Nord de l’Angleterre. Une connectivité de classe mondiale est essentielle pour atteindre cet objectif, sans laquelle il est très difficile de combler le déséquilibre économique au Royaume Uni » a déclaré Victor Zhang.

“Abandonner le conflit géopolitique pour améliorer l’économie britannique”

Le vice-président de Huawei fait allusion aux disparités entre le Nord et le Sud du pays. Des disparités qui vont encore s’accentuer si Londres maintient cette mesure d’interdiction, assure l’homme d’affaires. « En tant qu’entreprise mondiale, nous voulons travailler avec les gouvernements pour nous assurer qu’ils disposent des politiques nécessaires pour garantir la croissance. La décision a été prise pour des raisons politiques, motivée par la perception qu’ont les Etats–Unis de Huawei et non pas celle du Royaume Uni » a poursuivi le chinois.

Il espère que le Royaume Uni va abandonner le conflit géopolitique pour améliorer l’économie britannique et s’assurer que le pays saisisse à nouveau l’opportunité d’être un leader mondial après le Brexit, à la fin de cette année. Tout cela est vital pour le redressement du Royaume-Uni après la fin de la guerre froide et le Brexit : le commerce, la technologie, la numérisation et la manière d’attirer les investissements étrangers au Royaume-Uni » estime M Zhang.