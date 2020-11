Sur le plateau de l’émission Face à Face, diffusée sur Cnews, le polémiste Éric Zemmour a fait une proposition au sujet de l’immigration. En effet, à ses yeux, il faut obligatoirement retirer le pouvoir aux institutions judiciaires et proposer un référendum national sur plusieurs sujets majeurs, dont celui de l’immigration, afin de restaurer la souveraineté du peuple.

Cette sortie, Zemmour l’a eu à la suite d’une question portée au sujet du Général de Gaulle et de ce qu’il représentait aujourd’hui. Aux yeux du polémiste, la politique actuellement menée par l’exécutif n’a absolument rien à voir avec le ‘gaullisme’ en tant que tel, le peuple n’étant absolument plus souverain. Afin de la restaurer, deux solutions s’offriraient.

Selon Zemmour, les juges auraient trop de pouvoir

La première, concerne la mise en place d’un grand référendum. Selon lui, les juges au pouvoir ne seront jamais en mesure de prendre des mesures aussi radicales que celles qui doivent être prises à ses yeux. La seconde proposition concerne le pouvoir des juges, qu’il convient de réduire. Toujours selon lui, la France aurait bien trop d’institutions judiciaires.

Une politique actuelle aux antipodes du gaullisme

Conseil constitutionnel, conseil d’État, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l’Homme, Cour de justice des Communautés européennes, le trop plein d’institutions juridiques a donné beaucoup trop de pouvoir aux juges qui décident désormais des politiques à mettre en place en lieu et place de l’exécutif et ces citoyens. Il faudrait donc revoir diverses dispositions actuellement en place afin d’aider le peuple à redevenir le seul décideur. Or, la politique menée actuellement par Emmanuel Macron semble être trop ouverte et tournée vers le multilatéralisme pour que cela arrive.