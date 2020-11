Depuis un mois et demi, la ville de Natitingou est en proie à des attaques mortelles qui commencent par inquiéter plus d’un. Des internautes originaires de cette ville du département de l’Atacora et autres ayant vécu des situations dans cette région du Bénin ont tiré la sonnette d’alarme pour que la situation soit prise au sérieux. Le maire de la Commune de Natitingou Taté Ouindéyama explique la situation et les actions enclenchées pour démanteler ce réseau de malfrats.

«Nous vivons depuis un certain temps, des attaques. Je crois qu’il y a eu trois cas d’attaques (…) », a confié le maire à Frisson radio. Selon lui, ces attaques ont déjà couté la vie à trois concitoyens. Des individus agressent les conducteurs de taxi-moto pour prendre leurs motos. A en croire Taté Ouindéyama, «depuis ce temps, personne n’est restée indifférent quoique la police s’active sur le terrain par les patrouilles nocturnes ». Mais jusque-là, «on n’a pas réussi à démanteler ce réseau qui est venu perturber la quiétude de nos concitoyens ici à Natitingou ».

3 arrondissements avec un commissariat

Il indique qu’il ne sait pas exactement d’où ces individus viennent mais les forces de l’ordre sont actives sur le terrain pour venir à bout de cette situation. Le maire renseigne que la ville de Natitingou compte trois arrondissements avec un seul commissariat de police. Et donc, il y a un manque d’éléments pour assurer au mieux la sécurité des populations dans cette ville. Le conseil communal a donc sollicité le renfort des policiers d’ailleurs. Au besoin, «nous avons un camp militaire ici, s’ils peuvent également nous venir en renfort ». En attendant de démanteler le réseau, le maire Taté Ouindéyama invite les populations à «éviter les sorties nocturnes pour le moment s’il n’y a vraiment pas nécessité de sortir ».