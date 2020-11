Jeudi dernier, l’agence officielle iranienne Irna, a confirmé la mort d’un homme supposément âgé de 138 ans. Si les fait venaient à être avérés, ce dernier était considéré sur place, comme étant le véritable doyen de l’humanité. Kurde d’origine, Ahmad Soufi est décédé de vieillesse et non pas du covid-19.

En effet, selon Irna, ce dernier se trouvait à Saqqez dans la province du Kurdistan, dans l’ouest du pays. Afin de corroborer cette information, l’agence de presse a dévoilé une partie de son livret de famille, appelé en Iran, le « chenasnameh ». En y regardant de plus près, ce dernier serait ainsi né le 28 février 1882. Ce dernier aurait donc été beaucoup plus vieux que celle qui est aujourd’hui officiellement vue et considérée comme étant la doyenne de l’humanité. Il s’agit de la Japonaise Kane Tanaka. Celle-ci est née le 2 janvier 1903.

Une naissance supposée, en 1882

Reste que l’âge d’Ahmad Soufi peut porter à confusion. En effet, les fameux livrets de famille iranien n’ont pas toujours été de vigueur. Ces derniers ont ainsi été rétablis en 1948, soit trois années après la mort de l’ancien président des États-Unis d’Amérique, Franklin D. Roosevelt, également né en 1882.