L’élection présidentielle aux Etats-Unis et la contestation des résultats par le milliardaire républicain continuent d’occuper l’actualité. En effet, selon les informations relayées par la chaîne de télévision américaine CNN, la fille de Donald Trump serait en train de le convaincre d’accepter la victoire de l’équipe formée par les démocrates Joe Biden et Kamala Harris.

Un avis contraire des fils aînés de Trump

Appuyée par son époux Jared Kushner, Ivanka Trump serait l’une des rares personnes de l’entourage de Trump à lui demander de renoncer à la remise en cause de la victoire de Biden. Les autres fils du milliardaire républicain auraient pris sur eux l’engagement d’appuyer leur père dans la bataille de recomptage et de remise en cause. Pour le couple Ivanka et Jared Kushner, la bataille judiciaire n’aboutirait certainement pas à un second mandat.

Ivanka proposerait une sortie honorable à son père

Aussi, la fille proche de l’actuel locataire de la Maison-Blanche, propose-t-elle une autre solution pour sortir de cette élection la tête haute. Pour elle, il ne valait pas la peine de mettre en péril ses entreprises et son héritage. « Donald Trump sait qu’il ne va pas gagner mais il sait aussi que c’est lui qui a les cartes entre les mains car 72 millions de personnes ont voté pour lui et il a créé un mouvement », a confié une source à la télévision américaine.