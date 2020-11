Sean Connery, iconique James Bond, est décédé il y a quelques jours, à l’âge de 90 ans. Ce dernier se serait, selon son épouse Micheline Roquebrune, éteint paisiblement, dans son sommeil. Portraitiste, cette Française a épousé l’acteur écossais en 1975. Elle se trouvait à ses côtés au moment de son départ.

Interrogée par The Mail on Sunday, cette dernière a avoué que son mari souffrait de démence depuis quelque temps. Ce dernier s’est toutefois éteint dans son sommeil, de manière très paisible. Un départ qu’il avait anticipé et qu’il souhaitait de la sorte afin de ne pas souffrir ni faire souffrir ses proches.

Sean Connery souffrait de démences

Touchée et émue, Micheline Roquebrune a continué, affirmant que les deux avaient eu une vie merveilleuse ensemble. Si elle reconnaît que son départ est un coup dur, elle estime que leur vie à deux ne pouvait durer éternellement. Jason Connery, son fils, a affirmé pour sa part que son père ne se sentait pas bien depuis un certain temps. Sean Connery est décédé à Nassau, aux Bahamas, en compagnie de toute sa famille.