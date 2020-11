Lashana Lynch va donc reprendre le rôle de 007. En effet, celle que nous verrons dans No Time To Die va bel et bien hériter du titre 007, le temps que James Bond soit en exil. Une information surprenante, qui prouve que les producteurs de la saga ont pris une décision courageuse. Pour beaucoup, 007 est et doit rester un homme.

Barbara Broccoli, productrice historique du film, semblait d’ailleurs être de ces personnes. En effet, à ses yeux, James Bond est un homme. L’histoire a été écrite autour de ce personnage masculin et il semble difficile d’imaginer qu’une femme puisse prendre le relais. Or, la situation est aujourd’hui bien différente. Un choix sous forme de défi pour l’actrice principale.

Une femme pour reprendre le rôle de 007 ?

Interrogée, Lashana Lynch a affirmé que peu importe qui elle est, le débat aurait été le même pour n’importe quelle autre actrice noire. L’acteur Idris Elba, un temps approché pour le rôle, a pour sa part tenu à décliner après qu’il ait été victime d’insultes et commentaires racistes. Pour beaucoup, Bond doit rester un homme blanc, au risque de dénaturer le personnage.

Un rôle important pour Lashana Lynch

Mais pour Lashana Lynch, la situation est quelque peu différente. En effet, cette dernière a les mêmes attentes que Barbara Broccoli et le réalisateur Cary Joji Fukunaga. Son personnage lui, restera authentique. Nomi restera celle qu’elle est. L’actrice compte bien s’investir à 100% dans son rôle, peu importe les défis que celui-ci représente pour elle.