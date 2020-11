« C’est la première fois en cinquante ans qu’une cache d’or de la période fatimide est découverte dans la Vieille ville de Jérusalem », a déclaré dans un communiqué le spécialiste des pièces anciennes de l’Autorité israélienne des antiquités (AIA), Robert Kool. C’était en 1967, quelques moments après la guerre des Six Jours, que de l’or de la période fatimide avait été découverte pour dernière fois par des archéologues israéliens.

Une époque de changement politique radical

L’AIA a annoncé la découverte des pièces d’or près du Mur des Lamentations, l’un des lieux de prière les plus sacré du judaïsme, à l’occasion de travaux de fouilles. Selon le spécialiste, les pièces étaient cachées dans une petite cruche, qui « étaient en excellente conservation et immédiatement identifiables même sans les nettoyer. » Les pièces d’or, d’après le communiqué datent de la fin du Ier millénaire après J-C. (entre 940 et 970), « une époque de changement politique radical », dans la Cité sainte et ses environs.

Au cours de la période, le califat sunnite abbasside qui gouvernait le monde musulman et dont le siège se trouvait à Bagdad avait perdu le contrôle de la ville Sainte. Jérusalem avait été alors sous la domination de la dynastie fatimide qui la gouvernera depuis l’Egypte, deux siècles durant.