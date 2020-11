Présenté par les médias américains comme le président élu à l’issue de la présidentielle du 03 novembre dernier, Joe Biden se prépare à prendre fonction en janvier 2021. Il a même déjà dévoilé quelques noms qui composeront son gouvernement. Au poste de secrétaire d’Etat, le démocrate de 77 ans a jeté son dévolu sur Antony Blinken, un haut fonctionnaire qui a été conseiller adjoint à la sécurité nationale entre 2013 et 2015. De 2015 à 2017, il a occupé les fonctions de secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis sous la présidence Obama.

Alejandro Mayorkas sera nommé à la Sécurité intérieure

C’est donc une promotion pour cet homme qui a travaillé aussi pour le président Bill Clinton en 1994 et 2001. Alejandro Mayorkas sera nommé à la Sécurité intérieure. Ce sera le premier hispanique à ce poste depuis la fondation de la démocratie américaine. Mayorkas n’est pas un illustre inconnu. Ce cubano-américain a déjà été secrétaire adjoint du Département de la sécurité intérieure entre le 2013 et 2016, toujours sous la présidence Obama. John Kerry s’occupera quant à lui des affaires de climat. L’ex-secrétaire d’Etat de Barack Obama sera l’émissaire spécial de Joe Biden sur le climat.

D’autres noms vont certainement tombés dans les prochains jours. Le président élu a indiqué dans un communiqué dévoilant ces noms, qu’il avait besoin « d’une équipe prête au premier jour”. “Ces individus sont aussi expérimentés et éprouvés aux crises, qu’ils sont novateurs et imaginatifs” a t-il poursuivi. Avec le parcours de ces personnalités nommées, on comprend qu’ils ont l’expérience nécessaire pour faire le travail.