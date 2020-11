Après avoir remporté la Pennsylvanie, Joe Biden a dépassé les 270 grands électeurs nécessaires afin de devenir le nouveau président élu des États-Unis. Pour autant, le scrutin n’est pas encore définitif. Le dépouillement des bulletins par correspondance prend du temps et le président américain Donald Trump continue de revendiquer une possible victoire.

Si de nombreux pays ont d’ores et déjà tendu la main à Joe Biden, le félicitant lui et sa colistière Kamala Harris, d’autres en revanche ont préféré s’abstenir. C’est notamment le cas de la Russie et de la Chine. En effet, Pékin et Moscou n’ont toujours rien dit au sujet de la victoire du candidat démocrate. Un silence qui interpelle, mais assumé de la part des deux nations, avec qui le précédent gouvernement américain, n’était pas en bons termes.

La Chine se refuse à commenter la victoire de Joe Biden

Interrogé à ce sujet, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a simplement affirmé que les résultats définitifs seraient déterminés par les lois ainsi que par les procédures actuellement en cours aux États-Unis. Si l’élection de Joe Biden devrait permettre un retour à la normale au niveau commercial, la nouvelle administration pourrait accentuer la pression sur la Chine en ce qui concerne le respect des droits de l’homme.

Moscou souhaite également attendre

De même, la Russie a préféré calmer le jeu, rappelant que des mesures judiciaires avaient été lancées par Donald Trump et qu’il était impossible, à ce jour, de déterminer si celles-ci allaient changer le cours de l’élection. Pour autant, Vladimir Poutine a assuré se tenir prêt à travailler avec n’importe quel président élu, de manière démocratique.