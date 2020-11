Le rappeur JoeyStarr suit de près l’actualité française. Il ne manque d’ailleurs pas de prendre position comme ce samedi 14 novembre. En effet, dans un montage photo partagé sur son compte Instagram, il s’en est pris au Premier ministre Jean Castex, le présentant comme l’employé du mois d’Amazon, le géant américain du e-commerce. L’artiste ne conçoit pas que les commerces « non essentiels » à l’instar des rayons cultures des supermarchés, les disquaires et les librairies soient fermés.

“On acte sans forcément comprendre“

« Bientôt le Black Friday ou comment achever les petits commerçants. On ne peut pas se tromper sur tout sans en avoir l’intention !!! »» a écrit le rappeur pour commenter sa propre photo montage, accompagné de l’hashtag « douce France ».. Didier Morville comme on l’appelle à l’état civil, a déjà critiqué par le passé le gouvernement pour sa gestion de la crise sanitaire. « On ne sait pas trop. Il y a des chiffres, mais ce n’est pas très lisible, tout ça. On acte sans forcément comprendre, ou savoir » critiquait-il le mois dernier sur Europe 1.

L’acteur dénonçait également le fait que le gouvernement français soit en « retard sur les masques et sur tout ». Notons que Joey Starr n’est plus très présent sur la scène musicale depuis 2008. Il s’est plutôt tourné vers le cinéma qui ne lui réussit. Le rappeur a déjà été nommé deux fois au Césars pour ses rôles dans Polisse sorti en 2011 et Le Bal des actrices porté à l’écran en 2009.