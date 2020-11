Il y a quelques jours nous vous annoncions que le célèbre acteur de Pirates des Caraïbes perdait son procès face au tabloïd The Sun. Johnny Depp puisque c’est de lui qu’il s’agit a été débouté en justice dans son procès contre un tabloïd britannique qui le décrivait comme un homme violent vis-à-vis de son ex femme Amber Heard.

Quelques jours seulement après cette nouvelle, l’acteur a annoncé sur les réseaux sociaux une mauvaise nouvelle le touchant directement. En effet, Johnny Depp a été tout simplement viré par les studios Warner Bros de ses films Les Animaux fantastiques. « Je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner. Je respecte et ai accepté cette demande. Le jugement surréaliste du tribunal au Royaume-Uni ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel », aurait écrit l’acteur qui a affirmé sa détermination à prouver que son innocence dans cette affaire. «Je refuse que ma vie et ma carrière soient définies par ce jugement», conclut l’acteur

Il faut dire que depuis un moment déjà, des associations féministes avaient demandé son départ du film. Après usa participation au volume un du film, de nombreuses personnes étaient froissées par la présence de la star dans le volume II Les Crimes de Grindelwald. A ce moment là, le mouvement #MeToo commençait à se faire entendre dans le monde.