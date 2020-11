Ce jeudi 26 novembre, la Turquie a condamné un texte voté par le Sénat français, qui réclamait la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Cette région est au centre des discussions après qu’un conflit meurtrier ait éclaté entre les forces armées de l’Azerbaïdjan et l’Arménie au cours de l’automne.

La Turquie, elle, est directement impliquée dans ce conflit, supportant l’Azerbaïdjan dans ce conflit après avoir envoyé des mercenaires. Résultat, la résolution votée par le Sénat français, sous l’égide de son président, Gérard Larcher, va à l’encontre des envies turques. De fait, le ministère turc des Affaires étrangères a décidé de pointer du doigt ce vote, affirmant qu’il s’agissait là d’un mépris pur et simple du droit international.

Le Sénat Français adopte un texte controversé

Dans son texte de loi, le Sénat Français demande ainsi le retrait immédiat des forces armées de ce territoire occupé. En outre, le Sénat a donné son feu vert à l’ouverture d’une enquête internationale sur de possibles crimes de guerre survenus dans la région du Haut-Karabakh. En outre, le Sénat appelle le gouvernement à prendre la pleine mesure du rôle joué par la Turquie dans ce conflit.

La Turquie condamne et répond à Paris

Un rôle que la Turquie affirme ne pas avoir joué. En effet, dans sa réponse à la France, Ankara affirme que les décisions prises sont infondées et déconnectées de la réalité. Une situation qui tend un peu plus les relations entre les deux nations. Depuis plusieurs mois, les points de discorde entre Paris et Ankara sont nombreux. Syrie, Libye et Méditerranée orientale, les crispations ont donné lieu à de rares passes d’armes entre les deux pays.